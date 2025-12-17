Hombre atropellado en Monclova: conductor responsable

MONCLOVA, COAH.- Un hombre que sufre demencia terminó con un fuerte golpe en la cabeza la noche de ayer, luego de ser atropellado cuando caminaba de manera desorientada sobre el bulevar Ejército Mexicano, a la altura del sector conocido como la Cultura del Pueblo, lo que provocó la movilización de cuerpos de emergencia y autoridades municipales.

El lesionado fue identificado como Esaúl Barrientos Preciado, de 57 años de edad, quien fue atendido en el lugar por paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y del GRUM.

Durante la valoración se dio a conocer que el adulto mayor padece una discapacidad derivada de un traumatismo craneoencefálico sufrido años atrás, lo que le provocó un cuadro de demencia y desorientación.

Testigos señalaron que Esaúl caminaba sin rumbo fijo y cruzó los carriles de circulación, obligando a varios automovilistas a maniobrar para evitar arrollarlo. Dos conductores lograron esquivarlo, sin embargo, un tercer vehículo ya no pudo detenerse a tiempo cuando el peatón se atravesó de forma repentina.

El conductor involucrado fue identificado como Jesús Emiliano de la Fuente, de 25 años, quien manejaba un automóvil Mazda color blanco. El percance se registró alrededor de las 19:40 horas, cuando el peatón ingresó súbitamente a su trayectoria, a pesar que el conductor accionó desesperadamente el claxón del coche.

Tras el impacto, el adulto mayor cayó al pavimento, golpeándose nuevamente la cabeza, por lo que fue estabilizado por los socorristas y posteriormente trasladado a un hospital para su atención médica, donde quedó bajo observación.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar el peritaje correspondiente. Aunque vecinos del sector señalaron que intentaron advertirle al peatón que se detuviera, las autoridades informaron que, conforme al reglamento vial, el conductor fue considerado presunto responsable por las lesiones ocasionadas, por lo que fue asegurado mientras se deslindan responsabilidades legales.