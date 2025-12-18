Se 'vuela' semáforo y choca camioneta

Un aparatoso accidente vial registrado la mañana de ayer en el cruce del bulevar Benito Juárez y la calle Zacatecas dejó como saldo dos menores de edad con golpes leves, además de cuantiosos daños materiales, luego de que una conductora presuntamente ignoró la luz roja del semáforo.

El percance se registró poco antes de las 07:15 horas de este jueves, cuando Eduardo Alfonso Zúñiga Ballesteros salió de su domicilio, ubicado en la colonia Guadalupe, con la intención de llevar a sus hijos a la escuela. El padre de familia circulaba a bordo de una camioneta Toyota color rojo sobre la calle Zacatecas, avanzando con normalidad rumbo al norte.

Detalles confirmados

Al llegar al cruce con el bulevar Juárez, la camioneta fue impactada de manera violenta en el costado derecho por una Mitsubishi X-Pander, lo que provocó que ambas unidades quedaran atravesadas en la vialidad, generando caos vehicular en plena hora pico.

La camioneta Mitsubishi era conducida por Eva Moreno de la Cruz, quien transitaba con dirección al poniente y, de acuerdo con las investigaciones, cruzó la intersección sin respetar la señal de alto que marcaba el semáforo.

Tras el choque, paramédicos del Grupo de Urgencias Básicas de Coahuila acudieron de inmediato al lugar para valorar a los ocupantes, brindando atención principalmente a los dos menores, quienes presentaban golpes leves producto del impacto. Afortunadamente, no fue necesario su traslado a un hospital y permanecieron bajo observación en el sitio.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Policía Municipal y de Control de Accidentes se encargaron de tomar conocimiento de los hechos, mientras la conductora señalada insistía en que contaba con luz verde al momento de cruzar. No obstante, tras revisar cámaras de seguridad de negocios cercanos, se confirmó que la Mitsubishi cruzó la intersección con el semáforo en rojo.

Los daños materiales fueron estimados en varios miles de pesos, por lo que el caso fue turnado ante la autoridad correspondiente para el deslinde de responsabilidades, además del aseguramiento de las unidades involucradas.