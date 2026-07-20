Accidente de ambulancia en la carretera 57 en Coahuila

EJIDO PRIMERO DE MAYO COAH.-Una ambulancia de la Secretaría de Salud del Estado de Coahuila sufrió un accidente la tarde del domingo sobre la carretera federal 57, luego de salir de la carpeta asfáltica e impactarse contra un muro de contención cuando trasladaba a una paciente hacia Monclova.

El percance fue reportado alrededor de las 16:00 horas, a la altura del ejido Primero de Mayo, lo que movilizó a corporaciones de auxilio y emergencia para atender la situación.

De acuerdo con la información preliminar, la unidad transportaba a una mujer adulta procedente de Sabinas, quien era canalizada al Hospital General Amparo Pape de Benavides para recibir atención médica especializada.

Las primeras versiones indican que la ambulancia presuntamente presentó una falla mecánica durante el trayecto, lo que habría provocado que el operador perdiera el control de la unidad.

Tras abandonar la carpeta asfáltica, el vehículo de emergencia terminó su recorrido al impactarse contra un muro de contención ubicado a un costado de la vía federal. El accidente ocasionó daños materiales en la ambulancia y puso en riesgo la integridad de sus ocupantes.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil y paramédicos del Sistema de Atención Médica de Urgencias (SAMU), quienes brindaron atención inmediata a la paciente, realizaron una valoración médica para descartar lesiones de consideración y garantizaron la continuidad de su traslado al hospital.

Las autoridades competentes tomaron conocimiento del accidente e iniciaron las diligencias correspondientes para determinar con precisión las causas del siniestro. Mientras se desarrollaban las maniobras de auxilio y el retiro de la unidad, la circulación permaneció bajo supervisión en ese tramo de la carretera federal 57.