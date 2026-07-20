Intervención de paramédicos evita tragedia de joven en Monclova

MONCLOVA, COAH.– La intervención oportuna de familiares, paramédicos y elementos de Seguridad Pública Municipal evitó que un joven de 22 años consumara un intento de suicidio la tarde del domingo en la colonia Tierra y Esperanza.

El reporte fue recibido alrededor de las 15:00 horas a través del sistema de emergencias, luego de que una mujer solicitó auxilio al informar que su hijo, Roberto Hernández, presentaba una severa alteración emocional tras ingerir diversas pastillas combinadas con cerveza y manifestar su intención de quitarse la vida.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, la situación se agravó cuando el joven tomó un cuchillo e intentó lesionarse, por lo que sus familiares solicitaron de inmediato la intervención de la Policía Preventiva para impedir que atentara contra su integridad.

Paramédicos de la Benemérita Cruz Roja acudieron al domicilio ubicado sobre la calle 34, donde brindaron atención prehospitalaria al afectado. Tras valorar su estado de salud, determinaron que era necesario trasladarlo a un hospital para recibir atención médica especializada.

Mientras se desarrollaban las maniobras de auxilio, elementos de Seguridad Pública Municipal resguardaron el perímetro, controlaron la situación y recabaron la información necesaria para la elaboración del informe correspondiente.

El joven quedó bajo atención médica, en tanto que las autoridades competentes darán seguimiento al caso conforme a los protocolos establecidos para este tipo de emergencias.

La rápida reacción de los familiares y la respuesta coordinada de los cuerpos de emergencia permitieron evitar un desenlace fatal.