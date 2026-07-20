Riña entre familias deja dos jóvenes heridos en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una riña entre dos familias vecinas dejó a dos jóvenes con lesiones leves y provocó la movilización de corporaciones de seguridad y cuerpos de auxilio la noche del domingo en la colonia Praderas, en el sector conocido como "Casas Viejas".

El enfrentamiento ocurrió sobre la calle BOF, entre Producción y Mantenimiento, donde vecinos solicitaron apoyo mediante el número de emergencias al observar una pelea que se desarrollaba en la vía pública y que generó preocupación entre los habitantes del sector.

Tras recibir el reporte, elementos de las corporaciones de seguridad acudieron al sitio para controlar la situación y evitar que el conflicto escalara. De manera simultánea, personal de auxilio brindó atención prehospitalaria a dos jóvenes que presentaban lesiones de carácter leve derivadas de la confrontación.

La intervención de las autoridades permitió restablecer el orden en cuestión de minutos. Los involucrados fueron separados para impedir que continuaran las agresiones frente a decenas de vecinos que permanecían atentos al operativo.

De acuerdo con la información recabada, el aviso oportuno de los residentes fue determinante para la rápida respuesta de los cuerpos de emergencia, lo que evitó que el enfrentamiento derivara en consecuencias de mayor gravedad.

Finalmente, las autoridades realizaron las diligencias correspondientes para documentar los hechos y exhortaron a los involucrados a resolver sus diferencias por la vía legal. Asimismo, reiteraron el llamado a la ciudadanía para reportar de inmediato cualquier situación que represente un riesgo para la seguridad de la comunidad.