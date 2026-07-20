Frontera: saldo blanco en accidentes tras la Feria de San Buenaventura

La Dirección de Seguridad Pública de Frontera reportó saldo blanco en materia de accidentes al concluir las festividades de la Feria de San Buenaventura, resultado de los operativos preventivos implementados en coordinación con autoridades del municipio vecino.

El director de Seguridad Pública, Gabriel Vázquez Ramírez, informó que elementos de Tránsito Municipal realizaron dispositivos de operativo carrusel y operativos de baja velocidad sobre la carretera federal 30, principalmente en el tramo comprendido entre Frontera y el ejido 8 de Enero.

Explicó que estas acciones tuvieron como objetivo reducir la velocidad de circulación de los automovilistas para prevenir percances durante los días de mayor afluencia vehicular generada por las festividades.

El mando policial destacó que los recorridos permanentes permitieron mantener el orden vial y evitar accidentes, por lo que las celebraciones concluyeron sin incidentes de consideración relacionados con hechos de tránsito.

Vázquez Ramírez señaló que la coordinación entre la Dirección de Seguridad Pública de Frontera y la dependencia homóloga de San Buenaventura fue determinante para obtener resultados favorables durante el desarrollo de la feria.

Finalmente, reiteró que este tipo de estrategias preventivas continuarán aplicándose en eventos de alta concentración de personas y durante periodos vacacionales, con el propósito de salvaguardar la integridad de automovilistas y visitantes que transitan por la carretera 30.