Milagro en carretera: Regio se salva tras volcar

ESCOBEDO COAH. - Un automovilista originario de Nuevo León salvó la vida de manera milagrosa luego de dormitar al volante y volcar la tarde del lunes sobre la carretera federal 57, en el tramo Monclova-Sabinas.

El accidente ocurrió cuando Carlos Bermeja conducía un Nissan March blanco, procedente del estado de Nuevo León, con destino a Piedras Negras.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, al llegar al kilómetro 64 de la carretera federal 57, el conductor presuntamente se quedó dormido mientras manejaba, perdió el control del volante y terminó volcando sobre la carpeta asfáltica.

La unidad dio varias volteretas antes de quedar detenida a un costado de la vía de circulación.

Pese a la magnitud del percance, Carlos Bermeja logró salir del vehículo con lesiones leves, por lo que no fue necesario reportar heridas de gravedad.

Elementos de la Guardia Nacional, División Caminos, acudieron al sitio para tomar conocimiento del accidente, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las maniobras para el retiro del vehículo, además de mantener la seguridad en la circulación mientras se atendía la emergencia.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a evitar conducir con fatiga o somnolencia, ya que este tipo de condiciones incrementa considerablemente el riesgo de accidentes en carretera.