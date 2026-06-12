Hombre es hospitalizado tras accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un motociclista de 22 años terminó hospitalizado con diversas lesiones y una aparatosa herida en la cabeza luego de protagonizar un accidente vial registrado la tarde del jueves sobre el antiguo camino a Hermanas.

El lesionado fue identificado como Arturo Ramírez, quien circulaba a bordo de una motocicleta cuando ocurrió el percance alrededor de las 19:00 horas, a la altura de una empresa maquiladora ubicada en ese sector.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el joven acababa de incorporarse a la vialidad cuando presuntamente perdió el control de la unidad. Testigos señalaron que la motocicleta avanzaba a una velocidad considerable antes de que su conductor terminara invadiendo la trayectoria de un automóvil Suzuki que circulaba con dirección al norte del municipio.

El impacto fue violento. Tras la colisión, el motociclista salió proyectado contra el pavimento, donde quedó tendido con múltiples golpes y una lesión de consideración en la cabeza que le provocó abundante sangrado.

Automovilistas que presenciaron el accidente detuvieron su marcha para auxiliar al joven mientras realizaban el reporte a los números de emergencia.

Minutos después arribaron socorristas de la Cruz Roja Mexicana, quienes estabilizaron al lesionado en el sitio y posteriormente lo trasladaron a la Clínica Número 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social para recibir atención médica especializada.

Elementos de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y efectuar el peritaje correspondiente. De manera preliminar, las investigaciones apuntan a que la responsabilidad recaería en el conductor de la motocicleta, quien habría perdido el control de la unidad antes de impactarse contra el vehículo involucrado.

Las autoridades continúan integrando el informe para determinar con precisión la mecánica del accidente.