Incendio en vivienda activa alerta en Monclova: sin víctimas

MONCLOVA, COAH.— Una densa columna de humo se elevó sobre el sector centro de la ciudad, activando la alerta entre vecinos y corporaciones de emergencia durante la mañana de ayer. El incendio se originó en una vivienda ubicada en el cruce de la Privada Los Ángeles y la calle Hinojosa.

Habitantes del sector notaron el humo saliendo del inmueble y solicitaron ayuda a las autoridades de inmediato. Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de Monclova llegaron rápidamente al lugar y lograron contener el fuego que afectaba distintas áreas de la vivienda. Afortunadamente, no se reportaron personas dentro de la casa en llamas, evitando así víctimas o heridos. Sin embargo, el incendio causó daños materiales significativos en la propiedad.

Una vez controlada la situación, personal de Protección Civil inició las investigaciones para determinar las causas del siniestro. Las autoridades mantuvieron acordonada el área mientras se realizaban las labores de enfriamiento y evaluación de riesgos, descartando nuevos peligros para los habitantes del sector.