Accidente en Monclova: Motociclista gravemente lesionado

MONCLOVA COAH.- Un aparatoso accidente vial sacudió la mañana de ayer en uno de los cruceros con mayor flujo vehicular del sector El Pueblo, dejando como saldo un motociclista gravemente lesionado, daños materiales de consideración y una intensa movilización de cuerpos de emergencia.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 10:00 horas en la intersección del bulevar Benito Juárez y la calle Matamoros, donde una motocicleta y una camioneta protagonizaron una fuerte colisión que detuvo momentáneamente la circulación en la zona.

Tras el impacto, Mauricio Golpe, conductor de una motocicleta Italika DT125 modelo 2020, salió proyectado y cayó violentamente sobre la carpeta asfáltica. La magnitud del golpe le provocó diversas lesiones que hacían sospechar posibles fracturas, por lo que testigos solicitaron de inmediato el apoyo de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al lugar para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo a un hospital para una valoración médica especializada. La conductora de la camioneta involucrada, identificada como Brenda Yudith Castijella Juárez, de 40 años, también recibió atención por molestias físicas derivadas del percance.

De acuerdo con los primeros reportes de los elementos de Control de Accidentes, ambos conductores manifestaron haber ingresado al cruce con la luz verde del semáforo. Sin embargo, versiones recabadas entre testigos señalaron que presuntamente la conductora de una camioneta RAM Bighorn 2018 color blanco habría atravesado la intersección cuando la señal se encontraba en rojo.

Mientras los socorristas atendían a los lesionados, peritos de tránsito realizaron las diligencias correspondientes para establecer la mecánica del choque y determinar oficialmente las responsabilidades. El percance generó afectaciones a la circulación durante varios minutos y mantuvo bajo resguardo la zona hasta la conclusión de las labores periciales.