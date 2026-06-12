Hospital San José ofrecerá valoración médica para niños con cardiopatías

La fundación Corazoncitos de Acero presentó la campaña para la atención de cardiopatías en menores de entre 0 y 15 años de edad, con la que busca realizar cirugías de corazón de manera totalmente gratuita para niños de las regiones Centro-Desierto, Carbonífera y Norte de Coahuila.

La directora de la fundación y cardióloga pediatra, Carmen Iseth Ríos Lara, informó que el próximo 4 de julio se llevará a cabo una jornada de valoración médica en las instalaciones del Hospital San José de Monclova, donde especialistas realizarán estudios diagnósticos sin costo para detectar oportunamente enfermedades cardíacas congénitas.

Esta iniciativa nació en 2022 ante la necesidad de apoyar a familias que no cuentan con los recursos económicos para costear los tratamientos de alta especialidad, cuyo costo puede alcanzar entre 600 mil y hasta dos millones de pesos, dependiendo de la complejidad del padecimiento. "La fundación surge para ayudar a niños de Monclova y de las zonas más necesitadas de la región, en donde hemos detectado una gran cantidad de casos de cardiopatías congénitas y muchas familias no tienen acceso a la atención que requieren".

Las cardiopatías congénitas representan la principal causa de muerte en menores de un año, por lo que insistió en la importancia del diagnóstico oportuno y del acceso a tratamientos especializados. Indicó que desde su creación la fundación ha logrado financiar ocho cirugías cardíacas gratuitas, cinco durante 2022 y tres más en 2023, además de brindar consultas, estudios diagnósticos y canalización de pacientes hacia otras instituciones cuando no ha sido posible cubrir los procedimientos.

Por su parte, el cirujano cardiovascular Humberto Rodríguez Saldaña resaltó que una vez corregida la cardiopatía, los menores pueden llevar una vida completamente normal. "Después de una cirugía exitosa, la única diferencia con cualquier otro niño es una cicatriz. Son pacientes que pueden desarrollarse plenamente y tener una vida productiva", afirmó.

Los organizadores informaron que la brigada diagnóstica está dirigida a menores que ya cuenten con un diagnóstico o presenten síntomas como cansancio excesivo, desmayos, dificultad para subir de peso, coloración azulada en labios o piel, soplos cardíacos o infecciones respiratorias recurrentes.

El registro se realiza a través de WhatsApp al número 8182 6022, donde se asignará horario para la valoración médica que se efectuará en la Torre Médica del Hospital San José. Asimismo, hicieron un llamado a empresarios, organismos civiles y ciudadanía en general para sumarse mediante donativos que permitan incrementar el número de cirugías gratuitas y brindar una oportunidad de vida a más niños de la región.