Cae tráiler al vacío vial; chofer resulta herido

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.- Una aparente falla humana estuvo a punto de convertirse en tragedia la mañana de este viernes sobre la carretera federal 30, luego de que un operador de tráiler resultara lesionado al sufrir una aparatosa volcadura en el tramo Cuatro Ciénegas-Monclova.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 44, cerca de las instalaciones de la empresa Orica, donde un tractocamión Freightliner de color blanco terminó recostado fuera de la carpeta asfáltica después de que su conductor perdiera el control de la dirección.

La unidad se desplazaba con rumbo hacia Torreón cuando, de acuerdo con la información proporcionada por las autoridades en el lugar, el operador presuntamente se quedó dormido durante el trayecto. La pérdida momentánea de atención fue suficiente para que el vehículo abandonara su carril y terminara volcado entre la maleza a un costado de la carretera.

El conductor fue identificado como César Rodríguez García, de 50 años de edad, quien sufrió diversas lesiones a consecuencia del percance.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente para brindarle atención prehospitalaria. Tras una valoración inicial, determinaron su traslado a una clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde sería sometido a estudios especializados para descartar fracturas y otras lesiones internas.

Los primeros reportes médicos señalaron posibles daños en la clavícula izquierda, lesiones en la rodilla izquierda y una probable fractura de tibia en la pierna derecha.

Detalles confirmados

Elementos de la Policía Municipal, personal de Protección Civil y socorristas de la Cruz Roja coordinaron las labores de auxilio y aseguramiento de la zona, mientras se realizaban las maniobras correspondientes para retirar la pesada unidad y restablecer las condiciones de seguridad en el tramo carretero.