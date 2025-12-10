Accidente de vehículos en Monclova: daños materiales y sin heridos

MONCLOVA, COAH.— Un aparatoso choque entre dos vehículos registrado la noche de ayer en la privada Dátiles, cruce con calle Níspero, en la colonia Del Río, dejó como saldo únicamente daños materiales, aunque sí generó la movilización de las autoridades municipales.

Según el reporte oficial, el responsable fue identificado como Arturo Rodríguez García, conductor de una camioneta de carga Ford F-150 modelo 1980, color blanco. El hombre avanzaba por la privada Dátiles cuando, debido a la falta de precaución, terminó chocando contra un Volkswagen Jetta modelo 2015, color azul, manejado por Silvia Noé Armendáriz.

El impacto dejó abolladuras y daños en ambas unidades, pero por fortuna nadie resultó lesionado. Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento y posteriormente ordenaron el traslado de los vehículos a sus instalaciones, donde se realizará el deslinde de responsabilidades.

Las autoridades municipales se movilizaron para atender el accidente. El incidente se registró en una zona residencial, lo que generó preocupación entre los vecinos de la colonia Del Río. Afortunadamente, no se reportaron heridos ni personas involucradas que requirieran atención médica.

Los conductores involucrados en el choque intercambiaron información y se espera que el deslinde de responsabilidades se realice en las próximas horas. Este tipo de incidentes resalta la importancia de la precaución al conducir, especialmente en áreas residenciales donde la seguridad de los peatones también es fundamental.