Cuerpo de Bomberos controla incendio en unidad piloto en Castaños

Se quema unidad piloto

Las llamas dañaron el compartimiento del motor, obligando al conductor a abandonar el vehículo para ponerse a salvo.

JAIME GUERRERO

CASTAÑOS, COAH.— Un corto circuito estuvo a punto de convertir en chatarra una unidad piloto la tarde de ayer, luego de que el vehículo se incendiara repentinamente mientras circulaba por el bulevar Santa Cecilia, a la altura de la colonia Villas de Guadalupe, generando alarma entre automovilistas y vecinos del sector.

De acuerdo con los primeros informes, el conductor se percató de que humo salía del cofre mientras avanzaba por la transitada vialidad.

En cuestión de segundos, el humo se transformó en llamas visibles en el compartimiento del motor, obligándolo a detener la marcha de inmediato y abandonar la unidad para evitar resultar lesionado.

Personas que presenciaron la escena solicitaron el apoyo al sistema de emergencias, lo que permitió la rápida llegada de elementos del Cuerpo de Bomberos de Castaños.

Los vulcanos desplegaron equipo especializado y comenzaron las maniobras para sofocar el fuego, evitando que se propagara hacia el resto del vehículo o pusiera en riesgo a otros conductores.

El incendio ocurrió en el bulevar Santa Cecilia, generando alarma entre automovilistas y vecinos.

Tras varios minutos de intenso trabajo, el incendio fue controlado en su totalidad, quedando los daños concentrados principalmente en la parte frontal de la unidad, donde el sistema eléctrico y el motor resultaron afectados.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas. El conductor permaneció en el lugar y fue valorado por los cuerpos de auxilio, sin requerir traslado médico.

El conductor logró abandonar la unidad a tiempo y no se reportaron personas lesionadas.

La circulación en el bulevar Santa Cecilia se vio parcialmente afectada mientras los bomberos realizaban las labores de enfriamiento y posteriormente se retiraba la unidad dañada.

Las autoridades recomiendan revisar el estado eléctrico de los vehículos para prevenir incendios.

Autoridades reiteraron el llamado a los conductores a revisar periódicamente el estado eléctrico de sus vehículos, ya que este tipo de fallas puede derivar en incendios repentinos.