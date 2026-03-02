Recuperan objetos sustraídos en robo

FRONTERA, COAH.— Lo que parecía un golpe fácil terminó por desmoronarse, luego que elementos de Seguridad Pública lograran esclarecer un robo domiciliario en la colonia La Sierrita y recuperar los objetos sustraídos, devolviéndolos a su legítima propietaria.

La afectada, Nayeli Rodríguez, sufrió un robo en su vivienda el 26 de febrero.

La afectada, identificada como Nayeli Isamar Rodríguez García, denunció que el pasado 26 de febrero un sujeto se introdujo a su vivienda ubicada sobre la calle Pánuco y se apoderó de diversos artículos, entre ellos un tanque de gas de 10 kilogramos, una pantalla de 55 pulgadas marca HK Pro y una secadora de cabello. El hurto dejó a la familia no solo con pérdidas materiales, sino con la inquietud de haber sido vulnerados en su propio hogar.

Elementos de Seguridad Pública realizaron investigaciones para recuperar los objetos robados.

Tras recibir el reporte, los oficiales iniciaron un trabajo de investigación apoyado en recorridos de vigilancia y el análisis de cámaras de seguridad instaladas en el sector. Las imágenes permitieron obtener características clave del presunto responsable, lo que facilitó seguir su rastro.

Gracias a estas diligencias, los uniformados lograron ubicar los objetos robados, procediendo a su aseguramiento. Posteriormente, las pertenencias fueron entregadas a Nayeli Isamar Rodríguez García, quien acreditó su propiedad ante las autoridades, recuperando así parte de la tranquilidad que le había sido arrebatada.

Las autoridades destacan la importancia de la denuncia oportuna en casos de robo.

El caso fue debidamente documentado y turnado ante las instancias correspondientes, donde se continuará con el proceso legal para deslindar responsabilidades. Autoridades municipales destacaron que este resultado fue producto de la denuncia oportuna y el uso de herramientas de videovigilancia, reiterando el llamado a la ciudadanía a reportar cualquier hecho delictivo.