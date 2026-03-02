lesionan a César Guerra en Monclova durante una riña

Con una herida cortante en el brazo izquierdo terminó César Guerra, alias 'El Choma', luego de verse involucrado en una riña registrada durante la madrugada en calles de la colonia San Miguel. El propio lesionado aseguró que fue superado en número por un grupo de jóvenes, aunque la versión quedó bajo investigación.

El reporte ingresó a los números de emergencia, movilizando a paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM), quienes localizaron a César con una lesión provocada presuntamente por un objeto punzocortante. Tras una valoración en el lugar, determinaron que la herida no comprometía su vida, por lo que fue atendido en el sitio sin necesidad de traslado hospitalario.

1 / 2 2 / 2 ❮❯

La riña en San Miguel

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos. En su declaración, el afectado señaló que caminaba por el sector cuando fue interceptado por un numeroso grupo de jóvenes, quienes presuntamente comenzaron a agredirlo. Según su versión, logró repeler la mayoría de los ataques, aunque uno de los involucrados alcanzó a lesionarlo en el brazo.

Acciones de la autoridad

Tras lo ocurrido, oficiales realizaron recorridos por calles aledañas en busca de los supuestos agresores; sin embargo, no se reportaron personas detenidas ni se localizaron más involucrados. El saldo oficial quedó en una herida superficial y sin mayores consecuencias médicas, mientras autoridades continúan recabando datos para esclarecer lo ocurrido en esta nueva riña que alteró la tranquilidad del sector.