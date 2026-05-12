Ciclista resulta lesionada en accidente en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una mujer que se desplazaba en bicicleta terminó lesionada luego de impactarse en la parte posterior de un automóvil que salía del estacionamiento de una tienda de conveniencia la tarde de este martes en el cruce de la avenida Montessori y calle Álamo, hecho que movilizó a socorristas y autoridades municipales.

El accidente ocurrió alrededor de las 14:00 horas, cuando automovilistas y vecinos del sector reportaron al Sistema Estatal de Emergencias la presencia de una ciclista tendida sobre la carpeta asfáltica tras ser embestida por un vehículo.

De acuerdo con los primeros informes, en el percance estuvo involucrado un automóvil Volkswagen Vento color dorado, conducido por Juan Córdova, de 37 años de edad, así como una bicicleta color blanco tripulada por Yudith Serrano, también de 37 años.

Tras el impacto, la mujer quedó con diversas molestias físicas, lo que generó preocupación entre testigos que rápidamente solicitaron el apoyo de cuerpos de rescate para brindarle atención médica.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al lugar para tomar conocimiento del accidente y abanderar el área, mientras paramédicos del Heroico Cuerpo de Bomberos y Protección Civil brindaban los primeros auxilios a la ciclista.

Los socorristas determinaron trasladar a Yudith Serrano al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración médica más detallada y descartar lesiones internas derivadas del golpe.

Por su parte, oficiales realizaron el peritaje correspondiente en el cruce de avenida Montessori y calle Álamo, con el objetivo de deslindar responsabilidades y determinar cómo ocurrió el accidente.