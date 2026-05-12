Atenta contra su vida con un exacto

MONCLOVA, COAH.— Una intensa movilización de cuerpos de rescate y elementos de Seguridad Pública se registró la tarde de este martes en la colonia Luis Donaldo Colosio, luego que una mujer se autolesionara, cortándose las venas, en sus intentos por poner fin a su vida al interior de su domicilio, presuntamente tras atravesar una fuerte crisis emocional.

Los hechos ocurrieron cuando Yaneth Rodríguez solicitó el apoyo urgente de una ambulancia al encontrar a su hermana, Leslie de 18 años, con una herida en un brazo, la cual se causó con un cortaplumas, tras entrar en una fuerte depresión.

De manera inmediata, elementos de la Policía Municipal y paramédicos del Cuerpo de Bomberos se movilizaron al domicilio marcado con el número 5 de la calle Leocadio Villarreal, para tomar conocimiento del caso y auxiliar a la lesionada, respectivamente.

Tras estabilizar a Leslie, los socorristas decidieron trasladarla a la Clínica 9 del IMSS, debido a la lesión y el estado emocional en el que se encontraba, quedando bajo observación médica y sería valorada por especialistas mientras que detectives de la AIC fueron notificados sobre el intento de suicidio, arribando al nosocomio para realizar las diligencias correspondientes.