Le ´quiebra´ piernas a compañero en choque

MONCLOVA, COAH.— Dos compañeros de trabajo resultaron lesionados luego de protagonizar un aparatoso accidente vial sobre el bulevar San José, a la altura de la colonia Santa Bárbara, después de que el conductor de una motocicleta intentara ganarle al cambio de luz del semáforo y terminara atravesándose al paso de un automóvil, en el que se estrelló.

El percance ocurrió alrededor de las 08:00 horas de ayer en el cruce con la calle Monclova, donde automovilistas reportaron al Sistema de Estatal de Emergencias a dos personas tiradas sobre el pavimento tras un fuerte impacto.

De acuerdo con las primeras investigaciones, Víctor García Picasso, de 18 años de edad, conducía una motocicleta Italika en dirección hacia el norte acompañado por Miguel Ángel Ontiveros, de 35 años, su compañero de trabajo a quien le daba un ´aventón´. Trascendió que el joven motociclista circulaba presuntamente a exceso de velocidad y, al aproximarse al cruce, decidió acelerar al observar que la luz preventiva amarilla estaba por cambiar a rojo, intentando atravesar antes de detenerse.

Sin embargo, la maniobra terminó en desastre al impactarse contra un automóvil Chevrolet Malibú color gris, conducido por Lucila Cruz, quien circulaba hacia el poniente y ya realizaba su trayecto cuando ocurrió el encontronazo.

El golpe lanzó a ambos motociclistas varios metros sobre la carpeta asfáltica, quedando tendidos y con visibles lesiones, mientras testigos del accidente corrían a auxiliarlos y solicitaban apoyo urgente de cuerpos de rescate. El más afectado fue Miguel Ángel Ontiveros, quien sufrió una probable fractura en la pierna derecha, además de golpes en distintas partes del cuerpo, mientras que el conductor de la motocicleta también presentó lesiones de consideración.

Paramédicos de Cruz Roja Mexicana arribaron rápidamente al lugar para brindar atención prehospitalaria a ambos lesionados, determinando posteriormente su traslado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para una valoración médica más especializada.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes realizaron el peritaje correspondiente, estableciendo como causa principal del accidente la imprudencia del motociclista al no respetar la señal preventiva del semáforo, motivo por el cual quedó bajo custodia mientras se deslindan responsabilidades.