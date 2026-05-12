Perro de gran tamaño ataca a niño en colonia El Campanario de Monclova

MONCLOVA, COAH.— Lo que parecía una mañana normal rumbo a la tienda donde pretendía comprar un jugo para llevarse a la escuela terminó convirtiéndose en un momento de angustia para un menor de apenas ocho años, luego de ser atacado por un enorme perro cuando caminaba junto a su madre en calles de la colonia El Campanario.

Los hechos ocurrieron la mañana de este martes sobre la calle Las Misiones, donde el pequeño Óscar N estuvo a punto de resultar gravemente lesionado al ser derribado por un can de gran tamaño cuando se dirigía a la Escuela Primaria Rafael Ramírez Castañeda. De acuerdo con el relato de su madre, María Esther Sánchez, ambos caminaban rumbo al plantel cuando el menor le pidió detenerse para comprar un jugo que llevaría con su lonche. Mientras ella lo esperaba sobre la banqueta, el niño cruzó hacia una tienda cercana sin imaginar el susto que viviría segundos después.

Al salir del negocio con la bebida en las manos, un perro de gran tamaño, de nombre ´Noche´ y apodo ´Negro´, salió de la casa de sus amos y se abalanzó repentinamente sobre el pequeño, tirándolo al suelo y sembrando el pánico entre personas que se encontraban cerca del lugar. Sin pensarlo dos veces, la madre del menor corrió para intervenir y logró apartar al animal antes de que alcanzara a morder al niño, evitando que la situación terminara en tragedia.

Vecinos del sector, alarmados por la escena, solicitaron la presencia de elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos y entrevistarse con la familia afectada. Durante el diálogo con las autoridades, habitantes de la colonia aseguraron que no es la primera ocasión en que el perro, llamado por sus propietarios como "Noche" y conocido entre vecinos como "El Negro", sale de la vivienda para intentar atacar a peatones.

Según denunciaron, el animal suele escapar debido a las malas condiciones de la cerca del domicilio donde permanece, ya que un hueco en la estructura le permite salir constantemente a la vía pública, generando temor entre familias del sector, principalmente entre padres de niños que diariamente caminan rumbo a la escuela.

Tras escuchar las inconformidades, los oficiales canalizaron el caso al Centro de Bienestar Animal, instancia que revisará las condiciones del perro y determinará las acciones correspondientes para evitar nuevos incidentes. Mientras tanto, vecinos exigieron atención inmediata de las autoridades, al advertir que el animal representa un riesgo permanente para quienes transitan por la colonia, especialmente menores de edad.