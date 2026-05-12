MUERE JOVEN HERIDA EN BALAZO ACCIDENTAL

MONCLOVA, COAH.— La tragedia que estremeció a la colonia Burócratas cobró una segunda víctima. Este lunes se confirmó el fallecimiento de una joven que permanecía hospitalizada desde el disparo accidental en el que perdió la vida un elemento de la Policía Estatal durante una convivencia en Monclova.

Se trata de Teresita de Jesús Salazar Morquecho, quien luchó durante ocho días por sobrevivir a una grave lesión provocada por un proyectil de arma de fuego que le atravesó el rostro y terminó alojado en la garganta, dejándola en condición crítica desde aquel fatídico episodio ocurrido el pasado 3 de mayo.

Fuentes cercanas al caso señalaron que la joven enfrentó un largo y doloroso proceso médico, pues debido a la gravedad de la herida no podía alimentarse de manera normal, siendo necesario suministrarle alimentos a través de una sonda mientras especialistas intentaban estabilizarla y evitar mayores complicaciones.

Sin embargo, pese a los esfuerzos médicos, el delicado cuadro de salud fue empeorando con el paso del tiempo hasta que finalmente se confirmó su deceso este lunes, hecho que volvió a sacudir a familiares y conocidos.

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¿Cómo ocurrió el disparo accidental?

Como se recordará, los hechos ocurrieron durante una reunión celebrada en un domicilio ubicado en el cruce de las calles Carlos Páez Falcón y José de las Fuentes, en la colonia Burócratas, donde un elemento activo de la Policía Estatal identificado como Juan José Castilla perdió la vida luego de que presuntamente se accionara de manera accidental su arma de cargo.

En aquella tragedia, el disparo no solo acabó con la vida del uniformado, sino que también alcanzó a Teresita, quien desde entonces permanecía internada en estado delicado debido a las severas lesiones sufridas en el rostro y cuello.

Acciones de la autoridad

La noticia del fallecimiento de la joven revive uno de los episodios más dolorosos registrados en Monclova, pues lo que inició como una convivencia entre conocidos terminó convirtiéndose en una doble tragedia marcada por el dolor y la incertidumbre.

Hasta el momento, la Fiscalía General del Estado mantiene abiertas las investigaciones para esclarecer totalmente las circunstancias en las que ocurrió el disparo.