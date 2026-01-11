Accidente de camión de carga deja un lesionado en Mina, Nuevo León

MINA, NUEVO LEÓN.– El operador de un camión de carga resultó lesionado la mañana de este sábado luego de protagonizar un aparatoso accidente sobre la carretera federal número 53, al quedarse dormido al volante y terminar impactándose contra la nomenclatura de "Bienvenidos a Nuevo León", en los límites entre Nuevo León y Coahuila.

El percance se registró alrededor de las 06:00 horas, a la altura del kilómetro 100 cuando Roberto Castillo Lozano conducía un camión de carga con dirección a la ciudad de Monterrey.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el cansancio venció al conductor, quien comenzó a dormitar mientras circulaba por dicha vía federal en dirección hacia el sur, tratando de llegar a su destino a dejar la carga que llevaba.

Esta situación provocó que la pesada unidad se proyectara hacia el costado derecho de la carretera, invadiera carril y finalmente se estrellara de manera violenta contra el arco de bienvenida ubicado a la altura del municipio de Mina, Nuevo León.

El impacto fue de tal magnitud que el camión de la línea Comatsa, marcado con el número económico 08 y de color negro, terminó con severos daños en la parte frontal.

Tras el choque, la unidad terminó fuera del camino y diversas partes salieron despedidas, incluidos los neumáticos delanteros, quedando esparcidos sobre la maleza, lo que evidenció la fuerza del impacto. El conductor resultó con algunas molestias físicas, por lo que fue valorado por cuerpos de rescate que acudieron al sitio.

El accidente generó la movilización de elementos de la Guardia Nacional División Caminos, quienes tomaron conocimiento de los hechos, aseguraron la zona y coordinaron las labores para evitar mayores riesgos a los automovilistas que transitaban por el sector.

Posteriormente, los oficiales ordenaron el apoyo de una grúa para remolcar lo que quedó del camión de carga, el cual fue trasladado a un corralón, donde permanecerá mientras se realizan los trámites correspondientes.