Revientan 'ChocoFest' El grupo confirmado por hombres y mujeres fue asegurado

.– Un grupo de hombres y mujeres fue detenido la tarde de ayer en la colonia Continental Guerrero, luego de ser sorprendido por elementos del Departamento de Seguridad Pública cuando se encontraban drogándose en plena vía pública, lo que generó la movilización de las autoridades municipales.

Los hechos se registraron sobre la calle Sabinas, donde oficiales realizaban recorridos de vigilancia de rutina y detectaron a varias personas alterando el orden. Al aproximarse, los uniformados constataron que los individuos inhalaban sustancias tóxicas, por lo que procedieron a su aseguramiento conforme a lo establecido en el Bando de Policía y Buen Gobierno.

Detalles de los detenidos

Entre los detenidos se identificó a Fátima, de 19 años, con domicilio en la colonia Tierra y Libertad; Leslie Guadalupe, de 22 años, vecina de la colonia Continental Guerrero; y Yulisa Guadalupe, también de 22 años, residente de la colonia Miguel Hidalgo. Asimismo, fueron asegurados José Luis Borjas, de 56 años, de la colonia Pedregal de San Ángel; Alejandro Zúñiga, de 38 años, de la colonia José de las Fuentes; José Gilberto Aguilar, de 26 años; y Abelardo Hernández, de 32 años, ambos con domicilio en la colonia Tierra y Libertad.

Acciones de la autoridad

Tras ser asegurados en el lugar, los ocho involucrados fueron trasladados a las celdas preventivas de la Comandancia Municipal, donde quedaron a disposición de la autoridad correspondiente.