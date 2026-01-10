Se pasa alto y le pega a Chevy en la Guadalupe

.– La falta de precaución al volante volvió a hacerse presente la noche de ayer en calles de la colonia Guadalupe, donde la omisión de un señalamiento de alto derivó en un accidente vial que dejó cuantiosos daños materiales, aunque por fortuna no se reportaron personas lesionadas.

El percance ocurrió alrededor de las 19:30 horas, cuando un automóvil Suzuki, conducido por Cirilo Maldonado, circulaba sobre la calle Querétaro con dirección al sur de la ciudad.

Al llegar al cruce con la calle República de El Salvador, el conductor ignoró por completo el señalamiento de alto, atravesándose de manera repentina en la vía preferencial.

En ese momento, un Chevrolet Chevy color rojo, tripulado por Jazmine López, avanzaba con derecho de paso.

La conductora no tuvo margen de maniobra para evitar el impacto, por lo que la colisión fue inevitable, quedando ambas unidades con daños considerables en sus carrocerías.

Tras el choque, elementos de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y controlar la circulación, que se vio afectada por algunos minutos. Luego de la revisión, las autoridades señalaron como presunto responsable al conductor del Suzuki por no respetar el señalamiento gráfico de alto.

A pesar del impacto, no fue necesaria la intervención de paramédicos, ya que ninguno de los involucrados presentó lesiones. Ambos conductores permanecieron en el sitio mientras se llevaban a cabo las diligencias para el deslinde de responsabilidades.