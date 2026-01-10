Acaba en el hospital tras ataque de esquizofrenia

MONCLOVA, COAH.– Una tensa movilización policiaca y de cuerpos de auxilio se registró la noche de ayer en la colonia San Salvador, luego de que vecinos reportaron un conflicto familiar que derivó en la intervención de las autoridades y en el traslado urgente de un hombre a un hospital.

El involucrado fue identificado como Víctor N, de 35 años de edad, quien presuntamente padece episodios de esquizofrenia y fue localizado por elementos de la Policía Municipal con múltiples golpes visibles en distintas partes del cuerpo.

La condición física del sujeto generó preocupación inmediata entre los uniformados, quienes solicitaron el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja Mexicana.

Socorristas de la Benemérita Institución arribaron al lugar y, tras una valoración pre hospitalaria, determinaron que el hombre requería atención médica especializada, por lo que fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides.

Víctor N ingresó al área de urgencias bajo custodia policial y con medidas de seguridad, donde quedó bajo observación para descartar lesiones de mayor gravedad y recibir atención integral.

Detalles confirmados

Hasta el momento, las autoridades no han precisado cómo se originaron las lesiones, aunque trascendió que el hecho estaría relacionado con un altercado familiar. El caso fue notificado a las instancias correspondientes para el seguimiento legal y médico.