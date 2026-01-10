Riña en colonia San Salvador deja joven herida en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Una intensa movilización de cuerpos de auxilio y corporaciones de seguridad se registró la tarde de ayer en la colonia San Salvador, luego del reporte de una riña en la calle que dejó como saldo a una joven lesionada por arma blanca, situación que generó alarma entre vecinos del sector.

De acuerdo con la información recabada, los hechos ocurrieron sobre una de las calles de dicha colonia, donde dos mujeres se vieron involucradas en una confrontación que rápidamente pasó de los insultos a la violencia física. Durante el altercado, una de ellas resultó herida con un objeto punzocortante, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio tras recibir el llamado de auxilio y brindaron atención pre hospitalaria a una joven identificada como Ángela, de aproximadamente 25 años de edad, quien presentaba lesiones que ameritaban valoración médica especializada. Luego de estabilizarla en el lugar, fue trasladada al Hospital General Amparo Pape de Benavides, donde quedó bajo observación médica.

La lesionada señaló a las autoridades que fue atacada por otra mujer, presuntamente a raíz de viejos conflictos personales. Tras la agresión, la presunta responsable logró darse a la fuga, aprovechando la confusión generada por la riña.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Seguridad Pública implementaron recorridos de vigilancia en calles aledañas con la intención de ubicar a la agresora; sin embargo, hasta el cierre de esta edición no se había logrado su localización. La autoridad competente tomó conocimiento de los hechos y continuará con las investigaciones correspondientes para el deslinde de responsabilidades.