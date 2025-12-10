Accidente de camión de carga causa daños en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un conductor de camión de carga causó un accidente vial en el Fraccionamiento Aguilar la tarde de este miércoles, al atravesarse en el paso de una camioneta y provocar daños materiales en el vehículo afectado. El incidente ocurrió en el cruce de la avenida Adolfo López Mateos y la calle Privada Plutarco Elías Calles.

El percance se registró cuando el conductor de un camión de carga marca Dodge plataforma, modelo 1997, color blanco, se cruzó de manera intempestiva frente a la camioneta Chevrolet, modelo 2025, color blanco.

El conductor de la camioneta, Seini Ramos Álvarez, de 49 años, quien circulaba con normalidad, no pudo evitar el impacto, resultando con daños materiales en su vehículo.

El presunto responsable del accidente, Jaime Argenis Carrizales Zavala, de 41 años y vecino de la colonia Aguilar, se detuvo a asumir su responsabilidad tras el choque.

El conductor del camión, cuyo domicilio se encuentra en Hermenegildo Galeana 1302, fue encontrado como responsable del choque y los daños por las autoridades.

El accidente movilizó a los oficiales de Control de Accidentes quienes tomaron conocimiento de los hechos y comenzaron a recabar información sobre el incidente.

Hasta el cierre de esta nota, el responsable no ha sido detenido y el caso permanece en investigación, mientras el afectado espera que se resuelva la situación por la vía legal.

Los involucrados en la colisión fueron llevados a la jefatura, donde buscarían llegar a un convenio para el pago de los daños.