Motociclistas heridos tras accidente en Monclova: conductor se da a la fuga

MONCLOVA, COAH.— Una joven pareja que viajaba en motocicleta terminó en el hospital tras ser violentamente embestida por un conductor que, lejos de detenerse a auxiliarlos, aceleró para darse a la fuga en la colonia Loma Linda la noche de este miércoles.

El accidente ocurrió sobre la calle Mariano Escobedo, en el cruce con Eufemio Perales, donde el automovilista impactó de lleno a los motociclistas, proyectándolos más de cuatro metros sobre el pavimento. Ambos quedaron tendidos en la carpeta asfáltica, lesionados e imposibilitados para levantarse.

Testigos que presenciaron la escena corrieron a auxiliarlos y de inmediato solicitaron la presencia de paramédicos y elementos de Seguridad Pública. Minutos después arribó una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos socorristas brindaron atención prehospitalaria a la pareja antes de trasladarla a la Clínica 7 del IMSS, donde permanecen bajo observación médica.

Personal del Departamento de Control de Accidentes acudió para tomar conocimiento y recabar los primeros indicios, mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado se sumaron a las investigaciones con el fin de identificar al conductor responsable, quien huyó sin dar oportunidad siquiera de conocer su identidad.

El atropello generó molestia e indignación entre los vecinos del sector sur, quienes exigieron mayor vigilancia vial y mano dura contra quienes conducen de manera irresponsable.