Mujer sufre accidente al intentar estacionarse en Monclova

MONCLOVA, COAH.— Una joven de 18 años estuvo a punto de incrustar su vehículo en una tienda de conveniencia en la colonia Pedregal de San Ángel, luego de perder el control al intentar estacionarse, lo que provocó que su amiga resultara lesionada y generara un fuerte susto entre los clientes.

El accidente ocurrió durante la noche de este miércoles sobre el bulevar San José, donde Angélica circulaba en un automóvil KIA blanco reciente. En el coche viajaban su bebé de un año y su amiga Evelyn, quienes se dirigían a una tienda ubicada en el cruce con la calle Purísima para comprar leche en polvo y otros productos para el bebé.

Tras girar hacia la derecha, la conductora no activó correctamente el freno y, por distracción, mantuvo el acelerador oprimido, lo que provocó que el auto subiera de golpe a la banqueta y quedara frente a la entrada del comercio. El estruendo alertó a los presentes, quienes observaron cómo el vehículo quedó a centímetros de meterse al establecimiento.

El impacto causó lesiones en Evelyn, quien viajaba en el asiento del copiloto. Paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) acudieron al sitio y, tras una primera valoración, la trasladaron a un hospital para descartar lesiones internas, aunque se reportó consciente y estable.

Angélica sufrió una crisis nerviosa al percatarse de lo ocurrido, por lo que recibió apoyo de socorristas de la Cruz Roja. Afortunadamente, la bebé no presentó heridas.

Elementos municipales tomaron conocimiento del percance y exhortaron a extremar precauciones al conducir, especialmente cuando se viaja con menores a bordo y al realizar maniobras de estacionamiento.