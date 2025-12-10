Detienen a hombre por posesión de sustancias

MONCLOVA, COAH.— Lo que parecía un simple recorrido de vigilancia terminó en la detención de un hombre que caminaba con droga y que no dudó en lanzar amenazas contra los oficiales que lo interceptaron sobre el bulevar Harold R. Pape.

El arresto ocurrió cerca de las 19:00 horas, a la altura de la calle Morelia, en la colonia Guadalupe, cuando los elementos municipales detectaron a un sujeto que, al ver la patrulla, aceleró el paso y comenzó a comportarse de manera sospechosa. Su actitud nerviosa bastó para que los uniformados decidieran marcarle el alto.

El individuo se identificó como Cristian Pérez Chávez, de 27 años, vecino de la calle Río Nazas en el fraccionamiento Aguilar. Sin embargo, durante la revisión preventiva salió a relucir la verdadera razón de su inquietud: entre sus pertenencias llevaba una dosis de "cristal" y una pipa de vidrio que, según las autoridades, utilizaba para consumir la droga.

Lejos de aceptar su situación, Cristian comenzó a insultar y lanzar amenazas contra los policías que efectuaban el procedimiento, por lo que además de la posesión simple de narcóticos, ahora también enfrenta cargos por amenazas.

Fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación legal.