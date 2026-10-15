Camión de pasajeros provoca accidente sin seguro en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un camión de pasajeros de la ruta Deportivo del Río provocó un accidente vial la mañana de este jueves sobre el bulevar Harold R. Pape y, al intentar responder por los daños, se estableció que la unidad no contaba con seguro.

El percance ocurrió en el carril lateral del puente elevado que cruza la avenida Industrial, cuando el operador del camión número 05, de color verde, intentó incorporarse hacia el poniente de la avenida Industrial y abrió demasiado su trayectoria, invadiendo el paso de una camioneta Ford F-150 modelo 2022, propiedad de Armando Heredia.

Daños materiales y consecuencias

La camioneta circulaba hacia el sur por el carril lateral cuando recibió el impacto, que dañó la carrocería, quebró uno de los espejos laterales y destrozó el cristal de la ventana del copiloto.

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes acudieron para tomar conocimiento y trasladaron el caso a la Comandancia Municipal, donde se estableció que el camión no contaba con una póliza de seguro para responder por los daños ocasionados.

La falta de cobertura generó complicaciones para resolver el percance, pues el conductor manifestó no tener dinero para cubrir las afectaciones y no logró llegar a un acuerdo con el propietario de la camioneta.

Ante esta situación, el caso fue consignado al Ministerio Público, instancia que deberá determinar las responsabilidades correspondientes. El propietario del camión tampoco se presentó para atender el problema, por lo que se contempló el traslado de ambas unidades a un corralón mediante una grúa.

Falta de seguro y responsabilidades

Además de los daños materiales, el accidente puso sobre la mesa la falta de revisión por parte de Transporte y Vialidad, y la importancia de verificar que las unidades de transporte público cuenten con la documentación y los seguros necesarios para responder ante percances que puedan afectar tanto a sus pasajeros como a otros automovilistas.