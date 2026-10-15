Incendio levanta humo negro al norte de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una enorme columna de humo negro llamó la atención de automovilistas y habitantes del norte de Monclova la mañana de este jueves, debido a un incendio registrado en un predio baldío donde se quemaban hierba seca, basura y llantas abandonadas.

El siniestro se reportó a espaldas de la avenida Lázaro Cárdenas, en las inmediaciones de la escuela Panamericana, donde los desechos acumulados en el terreno generaron una densa humareda visible desde distintos puntos de la ciudad.

Movilización de Bomberos

La columna de humo provocó inquietud entre quienes transitaban por el sector, por lo que autoridades municipales y elementos de los cuerpos de Bomberos de Monclova y Frontera se movilizaron para atender la emergencia.

Control del Incendio

A su llegada, los cuerpos de auxilio comenzaron las labores para controlar las llamas y evitar que el fuego se extendiera a otras áreas del predio.

De acuerdo con la información disponible, el incendio afectaba principalmente hierba seca, basura y neumáticos en desuso. Las labores se concentraron en sofocar el fuego y reducir los riesgos en la zona.