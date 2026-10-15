Empleado de CFE causa lesiones a cobrador en accidente

FRONTERA, COAH.- Un cobrador de 23 años resultó lesionado al estrellarse en su motocicleta contra una camioneta de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), cuyo conductor presuntamente se atravesó en su camino al incorporarse al par vial de la calle Almadén, en la colonia Bellavista de Frontera.

El accidente ocurrió alrededor de las 13:00 horas de este jueves, en el cruce con la calle Oriental, en la colonia Bellavista, cuando el trabajador de la CFE salió en dirección al norte sin tomar las debidas precauciones.

En ese momento circulaba Luis González, vecino de la colonia Occidental, a bordo de una motocicleta Honda tipo cargo, color plata, pero no logró evitar el impacto contra la polvera trasera derecha de la camioneta.

Atención médica al motociclista

Tras el choque, el joven cayó sobre el pavimento y testigos solicitaron apoyo a los cuerpos de emergencia. Paramédicos de Bomberos de Frontera acudieron para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Oficiales del Departamento de Control de Accidentes tomaron conocimiento del percance y realizaron el peritaje correspondiente para establecer la mecánica del choque y deslindar responsabilidades.

Acciones de las autoridades

El conductor de la camioneta de la CFE fue asegurado y trasladado a la Comandancia Municipal, donde se buscaría llegar a un acuerdo, mediante el ajustador de la unidad, para cubrir los daños materiales y las lesiones ocasionadas al motociclista.