Movilización de Cruz Roja tras accidente en secundaria de Monclova

MONCLOVA, Coah.- Un accidente entre dos alumnas de la Escuela Secundaria Federal Número 2, Emiliano Zapata, provocó una fuerte movilización de elementos de Seguridad Pública Municipal y cuerpos de emergencia de la Cruz Roja, la tarde del miércoles, en el fraccionamiento Madero.

Los hechos ocurrieron cuando estaba por concluir el turno vespertino, dentro de las instalaciones del plantel educativo, ubicado al sur de Monclova.

De acuerdo con la información disponible, una de las estudiantes cayó encima de otra, situación que originó el reporte y la movilización de las autoridades.

Tras recibir el aviso, los elementos municipales acudieron a la secundaria para verificar lo sucedido y entrevistarse con personal docente, a fin de conocer las circunstancias del incidente.

La movilización también contempló la posible atención prehospitalaria de las estudiantes, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia.

Sin embargo, se aclaró que no se registró ninguna riña, confrontación o acto de violencia entre alumnos. La presencia de policías y paramédicos obedeció exclusivamente al accidente ocurrido entre las dos menores.

El incidente generó expectación entre quienes se encontraban en el lugar, debido al despliegue de unidades de seguridad y a la solicitud de apoyo médico.

Con esta aclaración, se descarta que los hechos correspondan a un nuevo episodio de violencia escolar en la Secundaria Federal Número 2, como se había reportado inicialmente.

La movilización de las corporaciones municipales y de emergencia tuvo como finalidad atender el reporte y verificar lo ocurrido dentro del plantel.