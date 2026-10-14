Vecinos salvan a don Jacobo en Monclova tras emergencia

MONCLOVA, Coah.- La intervención oportuna de sus vecinos evitó una tragedia la tarde del miércoles en la colonia La Ribera, donde don Jacobo fue auxiliado cuando se encontraba en riesgo de atentar contra su vida.

La emergencia se registró en un domicilio de la calle Río San Juan, en el sector oriente de Monclova, luego de que habitantes del lugar detectaran que su vecino se encontraba en una situación de peligro.

De acuerdo con la información recabada en el sitio, el hombre tenía una soga alrededor del cuello, por lo que los vecinos actuaron de inmediato para impedir que atentara contra su vida.

Tras ponerlo a salvo, solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia, lo que generó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja, socorristas de Cruz Ámbar y elementos de la Policía del Estado.

Los paramédicos de la Cruz Roja brindaron atención prehospitalaria a don Jacobo, mientras los demás integrantes de los equipos de auxilio y seguridad atendían la situación.

La rápida reacción de los habitantes fue determinante para que el hombre recibiera ayuda antes de que ocurriera un desenlace fatal.

Por su parte, los elementos de la Policía del Estado tomaron conocimiento de los hechos y se entrevistaron con vecinos para recabar información sobre las circunstancias en las que ocurrió la emergencia.

La movilización de los cuerpos de auxilio se concentró en el domicilio de la calle Río San Juan, donde se brindó asistencia al hombre después de que sus vecinos intervinieran.

Hasta el momento, la información disponible no precisa si don Jacobo fue trasladado a un hospital ni si recibió atención especializada posterior al incidente.

La emergencia concluyó con el hombre fuera de peligro inmediato gracias a la intervención de sus vecinos y la llegada de los cuerpos de auxilio; sin embargo, no se cuenta con información confirmada sobre su estado de salud posterior.