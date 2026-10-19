Pierde control y mete camión a vivienda en la Oscar Flores Tapia

Una presunta falla mecánica provocó que la unidad de Transportes Benavides invadiera un domicilio en Óscar Flores Tapia; una mujer y un menor resultaron lesionados.

JAIME GUERRERO / LA VOZ

MONCLOVA, COAH.- Una madre de familia y su hijo resultaron lesionados luego de que un camión de transporte de personal de la empresa Transportes Benavides se impactara contra su vivienda y terminara dentro del inmueble, en la colonia Óscar Flores Tapia.

El accidente ocurrió durante la tarde de ayer, sobre la calle Saltillo, donde la unidad salió de su trayectoria y embistió el domicilio.

La información disponible señala una presunta falla mecánica como causa del percance. Tras el impacto, se reportó que dos personas resultaron lesionadas, por lo que se solicitó la intervención de los cuerpos de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindar los primeros auxilios a la mujer y al menor. Debido a las lesiones que presentaban, ambos fueron trasladados a una institución médica para recibir atención especializada.

Hasta el momento no se ha precisado la gravedad de las lesiones ni se han proporcionado mayores detalles sobre su estado de salud. Al sitio también acudieron elementos de la Policía Estatal y oficiales de Control de Accidentes, quienes intervinieron para atender el reporte y realizar las diligencias correspondientes.

La unidad involucrada pertenece a Transportes Benavides. De acuerdo con la información proporcionada, una falla mecánica habría provocado que el conductor perdiera el control del vehículo y terminara dentro de la propiedad particular. Sin embargo, no se detalló qué desperfecto presentó el camión ni cuáles fueron las circunstancias exactas que originaron el impacto.

El percance dejó daños materiales en la vivienda y obligó a movilizar a los cuerpos de emergencia y a las corporaciones de seguridad para atender a las víctimas y tomar conocimiento de lo ocurrido. Las circunstancias del accidente y las condiciones en que operaba la unidad no fueron precisadas en la información disponible.