Hallan sin vida a joven en frontera

FRONTERA, COAH.- Daniel Ortiz fue encontrado sin vida al interior de su domicilio, ubicado en la calle Ferrocarril, en la colonia Occidental, durante la tarde de ayer.

El hallazgo fue realizado por sus familiares, quienes solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia al percatarse de la situación.

Paramédicos acudieron al inmueble; sin embargo, al revisar al joven confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

Tras el reporte, elementos de Seguridad Pública se movilizaron al lugar y resguardaron el área para preservar la escena mientras se desarrollaban las primeras diligencias.

Posteriormente, agentes de la Fiscalía General del Estado y personal de Servicios Periciales arribaron a la vivienda para tomar conocimiento de los hechos y recabar los indicios necesarios.

Los peritos realizaron las actuaciones correspondientes para documentar las condiciones en que fue localizado Daniel Ortiz, mientras que las autoridades ministeriales iniciaron los procedimientos legales derivados del fallecimiento.

Posibles causas del fallecimiento

Entre las versiones preliminares surgió la posibilidad de que el joven atravesara un cuadro depresivo.

No obstante, esta información no fue confirmada oficialmente, por lo que no puede establecerse como causa del fallecimiento.

El caso generó consternación entre los familiares del joven, quienes enfrentaron la noticia en medio de la movilización de las corporaciones de emergencia y seguridad.

Acciones de las autoridades

Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del deceso.

Hasta contar con información oficial, no es posible determinar qué provocó la muerte de Daniel Ortiz.