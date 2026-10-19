Investigan venta de drogas en la FCA

MONCLOVA, COAH.- Una denuncia anónima sobre la presunta venta de sustancias prohibidas al interior de la Facultad de Contaduría y Administración (FCA) de la Universidad Autónoma de Coahuila provocó la movilización de detectives de la Agencia de Investigación Criminal la mañana de este lunes.

El reporte alertó a las autoridades sobre una posible actividad de venta de narcóticos dentro del plantel educativo, ubicado sobre el bulevar Harold R. Pape, al norte de Monclova.

Movilización de las autoridades

Tras recibir la información, los agentes se trasladaron de inmediato a las instalaciones universitarias, donde dialogaron con personal docente y autoridades escolares para conocer detalles sobre el señalamiento e intentar localizar al presunto vendedor.

Sin embargo, a la llegada de los detectives, la situación se encontraba en calma y la persona señalada ya no estaba en el lugar.

Estado de la investigación

Hasta el momento, no se ha precisado si el supuesto vendedor era estudiante de la institución o una persona ajena a la comunidad universitaria. Tampoco se informó sobre personas detenidas o el aseguramiento de alguna sustancia.

Las autoridades acudieron para atender el reporte y recabar información relacionada con la denuncia, sin que hasta el momento se hayan dado a conocer mayores detalles sobre el seguimiento de las investigaciones.