Conductor se queda dormido y choca contra una palmera

MONCLOVA, COAH.- Un conductor que presuntamente se quedó dormido al volante terminó estrellando su camioneta contra una palmera la noche del domingo, en la colonia Guadalupe. El conductor resultó ileso pese al impacto.

El accidente ocurrió alrededor de las 21:30 horas, en el cruce de las calles República del Salvador y Morelia, cuando José González conducía una Chevrolet Avalanche blanca rumbo a su domicilio.

Al encontrarse cerca de su vivienda, el automovilista habría dormitado mientras manejaba, lo que ocasionó que perdiera el control de la unidad y se impactara contra la base de una palmera ubicada afuera de la casa de Pedro de la Cerda, sobre la calle República del Salvador.

El estruendo alertó a los vecinos y movilizó a oficiales del Departamento de Control de Accidentes, quienes acudieron para tomar conocimiento del percance y realizar las diligencias correspondientes.

Tras entrevistarse con el conductor y elaborar el peritaje, los oficiales establecieron que el choque presuntamente ocurrió porque se quedó dormido al volante.

Aunque la camioneta quedó con daños y el impacto fue aparatoso al grado que la palma terminó derribada, José González no presentó lesiones, por lo que no fue necesario solicitar su traslado a un hospital.

Finalmente, una grúa retiró la Chevrolet Avalanche y la trasladó a un corralón, mientras el conductor buscaría llegar a un acuerdo para cubrir los daños ocasionados a la palmera.