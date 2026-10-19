Auxilian a joven en labor de parto

MONCLOVA, COAH.- Una joven de 21 años que comenzó con trabajo de parto en su domicilio, en la colonia El Campanario, al oriente de Monclova, movilizó a paramédicos de Cruz Roja Mexicana y autoridades municipales durante la madrugada de este lunes.

El reporte se recibió alrededor de las 4:00 horas, cuando la madre de la joven, identificada como Rosalinda, solicitó ayuda al número de emergencias 911, luego de percatarse de que a su hija se le había roto la fuente y presentaba contracciones.

Intervención de los servicios de emergencia

Ante la emergencia, elementos municipales y socorristas se trasladaron hasta el domicilio ubicado en la calle del Bautismo, esquina con De la Capilla, donde brindaron atención inmediata a la mujer.

Debido a que la joven se encontraba en labor de parto, los paramédicos determinaron su traslado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para que recibiera atención médica especializada.

Atención médica en el hospital

La mujer quedó bajo el cuidado del personal médico, que se encargaría de atender el nacimiento de su bebé.

Gracias a la intervención de los cuerpos de emergencia, la joven fue trasladada al hospital para continuar con la atención correspondiente. No se proporcionaron detalles adicionales sobre el estado de salud de la madre o del bebé.