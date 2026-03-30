Camión de verduras derriba postes en la colonia Guadalupe

MONCLOVA, COAH.- Caos y destrucción se registró la tarde de este lunes en la colonia Guadalupe, luego de que el operador de un camión cargado con verduras enganchara cables de electricidad y telefonía, provocando la caída de dos postes —uno de concreto de la CFE y otro de madera de Telmex— y dejando sin luz a una familia.

El incidente ocurrió alrededor de las 12:20 horas, cuando Martín González, operador de un camión Ford color rojo, propiedad de la Comercializadora González, circulaba por la avenida Huemac con la intención de incorporarse a la calle Uruguay.

Sin embargo, al avanzar no se dio cuenta de que la parte alta del vehículo se había atorado con los cables de servicios que cruzaban la vía.

Sin percatarse del daño, continuó su marcha, estirando los cables con tal fuerza que arrancó una mufa de un domicilio ubicado en la calle Medellín, además de quebrar los dos postes y causar afectaciones en una malla ciclónica perteneciente a un lote de autos situado sobre la avenida Brasil.

Vecinos del sector, alarmados por el estruendo y la tensión de los cables, solicitaron de inmediato la presencia del departamento de Control de Accidentes.

Los oficiales acudieron y aseguraron al conductor mientras evaluaban los daños, los cuales fueron catalogados como considerables debido a que el poste de concreto quedó derribado y el de madera, a la mitad.

Debido al riesgo que representaban los cables colgantes, se pidió apoyo al Heroico Cuerpo de Bomberos, cuyos elementos procedieron a cortar líneas que representaban un peligro para transeúntes y conductores.

Asimismo, cuadrillas de Telmex y de la Comisión Federal de Electricidad se movilizaron para iniciar las reparaciones y sustituir los postes derribados.

La Policía Municipal cerró la circulación de la avenida Huemac, desde la avenida Brasil hasta las calles Medellín y Uruguay, a fin de evitar otro percance mientras los trabajadores realizaban maniobras con grúas y equipo especializado.

Las labores se extendieron por varias horas debido a la gravedad de los daños, mientras los afectados iniciaban el proceso para exigir la reparación correspondiente.