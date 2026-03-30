Rescatan puma herido en Castaños tras ser atropellado

CASTAÑOS, COAH.- Un ejemplar de puma quedó gravemente herido la tarde de este lunes luego de ser arrollado por un vehículo que siguió su camino sin detenerse, en la carretera federal número 57, a la altura del paraje conocido como La Muralla. El hallazgo del felino lesionado provocó una amplia movilización de cuerpos de rescate y autoridades estatales y federales.

El incidente fue reportado minutos después de las 15:00 horas, cuando un operador de tractocamión que circulaba por el tramo Monclova–Saltillo observó al animal tirado sobre la carpeta asfáltica, claramente herido y en riesgo de ser nuevamente impactado por el tráfico constante de la zona.

Ante la emergencia, el chofer decidió frenar su pesada unidad y colocarla estratégicamente sobre el puma —sin lastimarlo— para protegerlo de otros vehículos que pudieran atropellarlo de nuevo. Desde ese momento permaneció en el sitio hasta recibir apoyo de las autoridades, a quienes alertó mediante el sistema estatal de emergencias 911.

Instantes más tarde arribaron elementos de Bomberos Voluntarios de Castaños, Policía Estatal y Guardia Nacional, quienes aseguraron el área y coordinaron el rescate del ejemplar silvestre. El felino presentaba lesiones considerables derivadas del impacto, por lo que fue colocado en una camilla especial y trasladado de inmediato a un centro de atención veterinaria para intentar salvarle la vida.

Las autoridades ambientales serán las encargadas de determinar su condición final y, en caso de recuperarse, evaluar su posterior reintegración a su hábitat natural. Mientras tanto, se abrió un informe para investigar el atropello, aunque se presume que el responsable huyó del lugar sin detenerse.