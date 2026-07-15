Camión de frutería impacta casa de familia en Monclova

MONCLOVA COAH.— Una familia de la colonia Miravalle vivió momentos de pánico la tarde del miércoles, luego de que un camión de tres toneladas se introdujera a su domicilio tras sufrir una falla en el sistema de frenos, mientras sus integrantes se encontraban reunidos a la hora de la comida.

El accidente ocurrió sobre la calle Lucio Blanco, donde la señora Nora Yaneth Larios y su familia permanecían en el interior de la vivienda cuando escucharon un fuerte estruendo provocado por el impacto.

De acuerdo con los primeros reportes, una Dodge Ram 400, color blanco, propiedad de una frutería, circulaba por la calle José Romero cuando presentó una falla en el sistema de frenos. Sin control, la pesada unidad cruzó la avenida Lucio Blanco, derribó parcialmente la barda del domicilio y terminó su trayectoria en el interior del inmueble.

Durante el recorrido, el camión también estuvo a punto de arrollar a un grupo de trabajadores de una empresa de telefonía que realizaban labores en un poste cercano. Los empleados lograron ponerse a salvo segundos antes del impacto.

Pese a lo aparatoso del percance, las autoridades confirmaron que no hubo personas lesionadas. Sin embargo, la vivienda registró daños materiales de consideración.

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al sitio para tomar conocimiento de los hechos. Posteriormente trasladaron al conductor de la unidad y a la propietaria del domicilio a las instalaciones correspondientes, donde se llevarían a cabo los trámites para el deslinde de responsabilidades y la reparación de los daños.