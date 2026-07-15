Balean con rifle de balines a hombre en la hipódromo

MONCLOVA, COAH. Un hombre de 44 años terminó hospitalizado luego de ser lesionado con un rifle de balines durante una agresión ocurrida la noche del miércoles en la colonia Hipódromo, lo que provocó la movilización de paramédicos de la Cruz Roja y elementos de la Policía Municipal.

El ataque se registró alrededor de las 23:00 horas en el cruce de las calles 5 y 12, donde Blas Carrasco caminaba junto a su esposa para comprar alimentos cuando, de acuerdo con su versión, sostuvo una discusión con tres individuos.

¿Cómo ocurrió la agresión?

Durante el altercado, uno de los sujetos presuntamente accionó un arma de balines y lo hirió en el chamorro de la pierna izquierda, provocándole una lesión que comenzó a sangrar de manera abundante.

A pesar de la agresión, Blas logró regresar por sus propios medios a su domicilio, desde donde solicitó el apoyo de los cuerpos de emergencia al notar que la hemorragia no cedía.

Acciones de la autoridad

Socorristas de la Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios y posteriormente lo trasladaron a un hospital, donde quedó bajo atención médica.

Al rendir su declaración ante las autoridades, el lesionado señaló que recientemente llegó de Piedras Negras, donde trabaja como albañil, y aseguró no tener problemas con persona alguna, por lo que dijo desconocer el motivo del ataque.

Detalles confirmados sobre el ataque

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de los hechos y realizaron las primeras diligencias para tratar de identificar y localizar a los presuntos responsables de la agresión.