Accidente de camioneta con chatarra en Escobedo: Aurel Gaona y su acompañante ilesos

ESTACIÓN HERMANAS, MPO. DE ESCOBEDO, COAH.- Un aparatoso accidente vehicular ocurrido la noche de este domingo movilizó a elementos de Protección Civil de Escobedo, luego que una camioneta que remolcaba una traila cargada con chatarra presentara una avería mecánica y saliera del camino en la carretera federal número 57, a la altura del kilómetro 33.

El percance fue reportado alrededor de las 21:30 horas en el filtro de Semana Santa, hasta donde llegaron automovilistas para informar sobre el accidente.

Al arribar al lugar, los rescatistas encontraron una Chevrolet modelo 1998 en color verde, misma que había quedado dañada junto con el remolque.

El accidente y sus protagonistas

De acuerdo con las autoridades, el vehículo era operado por Aurel Gaona Pérez, de 30 años, quien viajaba acompañado por Juan Cristóbal Valdez García, de 27. Los hombres, originarios de Monclova, se dedican a la compra de chatarra, actividad para la cual transportaban material en la traila al momento del incidente.

Tras la revisión prehospitalaria, se determinó que los dos hombres se encontraban estables y no requerían traslado médico, pese al impacto y los daños en la unidad. Según los primeros informes, una falla mecánica habría provocado que el remolque perdiera estabilidad y arrastrara a la camioneta hacia fuera de la carpeta asfáltica mientras circulaban hacia Monclova.

Recomendaciones de Protección Civil

Protección Civil de Escobedo exhortó a los conductores que transitan la vía federal a extremar precauciones, especialmente durante el traslado de cargas pesadas.