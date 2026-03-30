Accidente entre ciclista y motociclista en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un ciclista terminó lesionado la tarde de ayer luego ser impactado por un motociclista al que se le atravesó al paso sobre el bulevar San José, al oriente de la ciudad, provocando la rápida movilización de cuerpos de emergencia y agentes viales.

El percance ocurrió cuando los dos vehículos ligeros coincidieron en el mismo tramo y, por motivos que aún analiza la autoridad, terminaron colisionando con fuerza, lo que hizo que ambos conductores cayeran al pavimento.

Paramédicos de Águilas Doradas y de la Cruz Roja acudieron para atender a los involucrados. El ciclista, identificado como Francisco Antonio Zavala, de 36 años, fue quien presentó las lesiones de mayor consideración a diferencia del motociclista, identificado como Dylan Ortiz.

Tras ser estabilizado por Águilas Doradas, fue trasladado en ambulancia al Hospital General de Zona número 86 del IMSS, donde quedó bajo observación médica para descartar lesiones internas.

El motociclista también fue valorado en el sitio por la Cruz Roja; sus heridas no ameritaron traslado y permaneció en el lugar para declarar ante las autoridades.

Agentes de Control de Accidentes tomaron conocimiento, recabaron testimonios y levantaron evidencias para determinar la mecánica del choque y definir responsabilidades. La circulación se vio afectada por varios minutos mientras se realizaban las maniobras de auxilio y retiro de las unidades.