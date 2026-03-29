Volcadura de camioneta deja víctima fatal en Cuatro Ciénegas

La familia viajaba desde Torreón hacia Ocampo, cuando la conductora perdió el control de la Ford en la que viajaban.

CUATRO CIÉNEGAS, COAH.—

Una mujer perdió la vida la tarde ayer luego que la camioneta en la que viajaba saliera del camino y volcara aparatosamente a orillas de la carretera estatal número 20, en el tramo que conecta Cuatro Ciénegas con Ocampo.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 24+500, cerca del rancho "7 de Junio", donde automovilistas que transitaban por la zona reportaron la unidad destruida fuera de la carpeta asfáltica, lo que movilizó de inmediato a los cuerpos de seguridad y emergencia.

Elementos del Mando Coordinado acudieron al sitio y localizaron una camioneta Ford F-150 modelo 1998, color gris, con daños severos tras haber dado varias volteretas. En el lugar fue identificada la conductora como Alma Abigail Medrano Portillo, de 45 años y originaria de Torreón. Paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales al momento de su valoración.

Una de las sobrevivientes, identificada como Yisi Ayala Coronado, de 26 años, declaró que se dirigían hacia Ocampo cuando, por causas aún desconocidas, su madre, perdió el control del volante, lo que provocó que la camioneta saliera de la carretera y terminara volcada en pleno desierto. Lamentablemente, la madre de familia salió disparada de la camioneta.

En el accidente también resultaron lesionados Tadeo 'N' de 13 años y Yolanda Portillo Esquivel de 80, quienes fueron atendidos por paramédicos y trasladados al Hospital General de Cuatro Ciénegas, donde su estado de salud fue reportado como estable.

Personal de Protección Civil resguardó el área mientras que la Policía Municipal realizaban las investigaciones correspondientes. La unidad fue remolcada al corralón para continuar con los trámites de ley.