Accidente en carretera federal 57 cobra la vida de Emanuel Martínez

EJIDO SANTA TERESA, MPO. DE CASTAÑOS, COAH.—Un hombre originario de Frontera, de nombre Emanuel Martínez, perdió la vida de manera instantánea la noche de ayer luego que la camioneta que manejaba volcó de manera aparatosa sobre la carretera federal número 57, a la altura del kilómetro 133.

El percance fue reportado de inmediato a los cuerpos de emergencia, por lo que paramédicos de Castaños se trasladaron al sitio. Al llegar, encontraron una camioneta Nissan tipo pick-up en color blanco completamente volcada a un costado de la carpeta asfáltica.

A varios metros de la unidad localizaron al conductor, tendido sobre el pavimento, presuntamente tras haber salido expulsado al perder el control y volcar varias veces. Los socorristas confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales, por lo que el área fue asegurada.

Elementos de Seguridad Pública Municipal acudieron para tomar conocimiento y abanderar la zona, mientras agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron las diligencias correspondientes y notificaron al Ministerio Público para dar fe del deceso.

Peritos iniciaron la recolección de evidencias para establecer las causas del accidente. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley y su posterior identificación oficial.

Durante varios minutos, el tramo carretero permaneció parcialmente cerrado mientras se efectuaban las labores periciales y el retiro de la unidad siniestrada.