Se estrelló motociclista en el puente

MONCLOVA, COAH.–Como Juan Antonio Betancourt Gallegos, de 45 años, fue identificado el motociclista que perdió la vida durante la madrugada de este domingo en un brutal accidente registrado en el puente del bulevar Harold R. Pape, que cruza la avenida Sidermex.

Desde el primer momento, el caso generó incertidumbre entre las autoridades, pues en un inicio se especuló que un conductor imprudente —un posible "cafre" que habría escapado— podría estar involucrado en el siniestro. Sin embargo, tras realizar el peritaje correspondiente, los elementos de Control de Accidentes descartaron la intervención de un tercero y confirmaron que el fallecido se impactó por sí solo contra la base de una luminaria y posteriormente contra los muros de contención que dividen la vialidad.

El violento choque dejó al motociclista tendido sobre el asfalto, mientras que su unidad terminó a varios metros, severamente destrozada. Automovilistas que circulaban por el lugar dieron aviso de inmediato a los números de emergencia, pero al arribar los paramédicos del Grupo de Rescate y Urgencias Médicas (GRUM) únicamente pudieron confirmar que Juan Antonio ya no contaba con signos vitales.

Detectives de la Agencia de Investigación Criminal acordonaron la zona y realizaron las diligencias pertinentes. Más tarde, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde finalmente fue reconocido por sus familiares, quienes acudieron desconsolados para realizar la identificación oficial.

Las autoridades continúan integrando la investigación para precisar la velocidad, trayectoria y condiciones en que ocurrió el fatal accidente, aunque de momento se mantiene la conclusión de que el motociclista habría perdido el control de manera abrupta, sin participación de otro vehículo.