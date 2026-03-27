Sobreviven a volcadura

ESCOBEDO, COAH.— Una pareja logró sobrevivir de manera milagrosa a una aparatosa volcadura registrada durante la madrugada de este viernes sobre la carretera federal número 57, percance que generó una intensa movilización de autoridades, cuerpos de auxilio y fuerzas federales.

El accidente ocurrió alrededor de la 01:40 de la madrugada, en el kilómetro 37 de la citada carretera, cuando el conductor de una camioneta Dodge Durango modelo 2011, en color negro, que circulaba en dirección de sur a norte, perdió el control del vehículo después de impactar la estructura de un canal de desagüe ubicado a un costado de la vía.

Tras el golpe, la unidad salió proyectada hacia los carriles contrarios y terminó dando varias volteretas antes de quedar finalmente detenida sobre el acotamiento, dejando a sus dos ocupantes en evidente estado de crisis nerviosa.

Los tripulantes fueron identificados como Rodolfo Moreno Escobedo, de 53 años, y Eneledia Banda García, de 47. A pesar de la magnitud del percance, y de que la camioneta quedó severamente dañada, ninguna de las dos personas presentó lesiones de consideración.

Elementos de Protección Civil de Escobedo arribaron rápidamente al sitio y valoraron a los ocupantes. Sin embargo, la pareja decidió no ser trasladada a un hospital, asegurando que se encontraban estables.

La emergencia también fue atendida por efectivos de la SEDENA y oficiales de la Guardia Nacional, División Caminos, siendo estos últimos quienes se encargaron de asegurar el área y coordinar la circulación vehicular mientras realizaban el peritaje correspondiente y solicitaban el apoyo de una grúa para remolcar la camioneta a un corralón.

Autoridades recordaron la importancia de conducir con precaución durante la noche y madrugada, especialmente en tramos carreteros donde la visibilidad es limitada y existen riesgos como desagües, desniveles y fauna en la vía.